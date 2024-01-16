Натальные карты и гороскопы: что паблики во «ВКонтакте» пишут об астрологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Астрология уже давно стала частью нашей жизни. В соцсетях сейчас можно найти множество гороскопов, расчетов совместимости знаков зодиака и натальных карт. Чтобы лучше в этом разбираться, NEWS.ru рекомендует посетить шесть пабликов во «ВКонтакте» об астрологии.

Гороскоп на каждый день от my astrology

Этот паблик — один из самых посещаемых и популярных во «Вконтакте». На него подписаны более 1,8 млн человек. Каждый день админы группы публикуют прогнозы для всех знаков зодиака на день, неделю, месяц. Здесь можно найти как общие советы, так и более детальные: об отношениях с друзьями, второй половиной, с коллегами и родителями. Например, до конца января тельцам, близнецам и ракам советуют избегать конфликтов в любовных делах, а скорпионам и весам, наоборот, — проявить настойчивость в общении с возлюбленными.

В группе можно найти не только гороскопы, советы и рекомендации для разных знаков зодиака, но и юмористические подборки, ежедневные прогнозы, игры, чаты и даже астрологические тесты. Любители гаданий по звездам могут проверить, насколько хорошо они разбираются в астрологии. Админы группы всегда готовы дать персональные советы или составить индивидуальную натальную карту, но для этого необходимо помочь паблику донатами.

Точные прогнозы от astro notes

Этот паблик — интернет-версия последней страницы газеты с гороскопами на каждый день. В нем нет ничего, кроме ежедневных прогнозов для всех знаков зодиака. Такой простой контент привлекает почти 100 тысяч подписчиков. В чем сила каждого знака зодиака, как они умеют любить и в чем нуждаются, что ждет завтра львов, стрельцов и козерогов и когда ждать карьерного роста овнам, тельцам и рыбам — ответы на все эти вопросы можно найти в подробных гороскопах на каждый день.

Любопытные факты о знаках зодиака от astro geeks

Этот паблик не просто публикует готовые гороскопы, он акцентирует внимание подписчиков на определенных чертах характера каждого знака. Например, что больше всего пугает овнов или почему скорпионам лучше не припоминать их ошибки. Конечно, в сообществе можно найти ежедневные рекомендации и прогнозы для каждого знака, но помимо этого любители астрологии прочитают интересные факты о том, как создаются натальные карты. Кроме того, в группе можно заказать гороскопы совместимости (как любви, так и дружбы) и переслать другу юмористические зарисовки, лунные календари и тематические подборки.

Гороскоп в картинках от my astro

Этот паблик расскажет все о знаках зодиака. Например, по его данным, овны, как правило, «имеют шикарный вкус в музыке, их плейлисты заслуживают особого внимания», а близнецы «скорее предпочтут успешную карьеру, чем все как у людей: свадьба, дети, ипотека». Здесь же подписчики узнают, с кем из знаменитых людей совпадает их знак зодиака. Например, в список знаменитых тельцов вошли Марк Цукерберг, Владимир Ленин, Филипп Киркоров, под знаком рака родились Илон Маск, Егор Крид, Вин Дизель, Лана Дель Рей, а среди львов Барак Обама, Тимати и Мадонна.

В сообществе объясняют, какие черты характера разных знаков будут отпугивать людей, а какие, напротив, привлекать. Так, если эгоизм близнецов может распугать их потенциальных друзей, то пассивность весов сделает хуже им самим.

Прогнозы от астролога «Давай поженимся!» Василисы Володиной

Это авторский паблик знаменитого телевизионного астролога Василисы Володиной. Многие ее знают благодаря программе «Давай поженимся!», где вместе с ведущими Ларисой Гусевой и Розой Сябитовой уже второй десяток лет она помогала людям найти пару. В своем сообществе Василиса делится «своими звездными премудростями с теми, кто любит астрологию и гороскопы».

В отличие от других групп, гороскопы Володиной выходят в видеоформате. Кроме этого, астролог дает подробные рекомендации для каждого знака зодиака и часто делится астропалитрами. В них Василиса советует, какой цвет будет лучше гармонировать со звездами в конкретную неделю месяца. Например, пока на небе силен Марс, а Венера огненная, удачная палитра цветов на неделю должна быть с ними в унисон: спокойные оттенки бежевого, коричневого и персикового.

Юмористическая астрология от «Самого Правдивого Гороскопа Сети»

Этот паблик дает прогнозы, используя юмористические картинки. В нем собрано все о знаках зодиака звезд и совместимости. Тут рассказывают, как правильно читать гороскопы и как сделать так, чтобы они работали. Ежедневно в группе выходят посты с фразами, которые помогут привлечь богатство, успех и другие блага. Кроме того, в нем можно найти актуальные советы на каждый день, мотивирующие цитаты и красочные подборки изображений.

В паблике много юмора. Админы дают короткий совет разным знакам зодиака, а затем прикрепляют подходящую смешную картинку. Судя по количеству комментариев и лайков, пользователям нравится такой контент.

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