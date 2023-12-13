«Пора успокоиться»: Сябитова о намерении Волочковой выйти замуж в 2024 году Сябитова призвала Волочкову перестать искать жениха и реализовать себя в другом

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Роза Сябитова

Балерине Анастасии Волочковой стоит перестать искать нового жениха и реализовать себя в чем-то другом, заявила NEWS.ru телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она отметила, что артистка уже участвовала в программе «Давай поженимся!» и нашла там свою пару, но эта история закончилась плохо, поэтому вряд ли кто-то захочет участвовать в проекте снова и подбирать для нее очередного жениха.

Мне кажется, что Насте пора успокоиться, уже шестой десяток как-никак. У нее ведь очень много других забот, нужно вспомнить, что она мама прежде всего. Мне кажется, сублимировать другую историю нужно, реализовать себя в чем-то другом, — сказала Сябитова.

Ранее Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году. Артистка подчеркнула, что пока она не нашла своего избранника, но верит, что вскоре это изменится. Она уверена, что встретит «самого лучшего человека на земле». Балерина отметила, что недавно к ней заезжала подруга Елена Галицына, которая преподнесла в подарок клубнику, красную икру и букет белых роз. По словам Волочковой, это было символично, потому что букет очень похож на свадебный.

Волочкова никогда не состояла в официальном браке. У нее есть единственная дочь Ариадна, которой недавно исполнилось 18 лет, от предпринимателя Игоря Вдовина.