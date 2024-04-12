Малышева раскрыла опасность популярной процедуры красоты Малышева: длительное использование черной краски для волос может вызвать рак

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Краски для волос могут представлять серьезную угрозу для здоровья, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, самым опасным видом красителя является черный, так как он может спровоцировать рак.

Женские краски для волос — это очень серьезная проблема, потому что краски бывают разные и есть краски в прямом смысле слова опасные для жизни. Есть три основных правила нанесения краски. Первое — нанести краску на кожу руки. Если есть покраснения, то не использовать краску. Второе — надевать перчатки. Третье — ресницы и брови дома не красить, — предупредила Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что длительное использование именно черной краски для волос приводит к ракам кроветворящей системы — лимфомы и миеломы. Иммунолог Андрей Продеус отметил, что при выборе краски нужно обратить внимание на состав — она не должна содержать соединений свинца.

Это краски, которые наиболее опасны с точки зрения рака. Если в краске содержится ацетат свинца, вы должны знать, что это вещество — канцероген, который приводит к развитию рака, — указал Гандельман.

Ранее трихолог Анастасия Курская рассказала, что категорическими противопоказаниями для окрашивания волос являются аллергические реакции на компоненты используемого средства, а также воспалительные заболевания кожи головы. Кроме того, по ее словам, избегать этой косметической процедуры следует беременным женщинам и тем, кто недавно сделал химическую завивку.

Курская объяснила, что людям, склонным к аллергии, необходимо проводить аллергопробы перед каждым окрашиванием. По ее словам, специалист в салоне должен проводить процедуру согласно инструкции, вложенной в краску. Так, если средство не дало нежелательных реакций, оно допустимо к использованию.