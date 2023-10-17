Трихолог рассказала, в каких случаях нельзя красить волосы Трихолог Курская: окрашивание волос противопоказано аллергикам и беременным

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Категорическими противопоказаниями для окрашивания волос являются аллергические реакции на компоненты используемого средства, а также воспалительные заболевания кожи головы, рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Кроме того, по ее словам, избегать этой косметической процедуры следует беременным женщинам и тем, кто недавно сделал химическую завивку.

Курская объяснила, что людям, склонным к аллергии, необходимо проводить аллергопробы перед каждым окрашиванием. По ее словам, специалист в салоне должен проводить процедуру согласно инструкции, вложенной в краску. Так, если средство не дало нежелательных реакций, оно допустимо к использованию.

Если же аллергия случилась, то лучше более детально исследовать, на какой именно компонент красителя случилась аллергия. Так как, если в других красителях этого компонента нет, можно будет попробовать окрашивание другим красителем. Если все же не удалось выяснить, на какой компонент красителя появилась аллергия, от окрашивания волос в дальнейшем стоит воздержаться, — добавила эксперт.

Также трихолог предупредила об опасности окрашивания волос при воспалительных заболеваниях кожи головы — например, себорейном дерматите, псориазе или стрептодермии. По ее словам, вернуться к процедуре можно будет лишь после окончания лечения.

Либо, если вы знаете, что каждое окрашивание приводит к обострению, например, псориаза, то тоже стоит воздержаться от использования краски для волос, — добавила врач.

Окрашивание волос нежелательно и при беременности, рассказала Курская. Хотя в данном случае рекомендации не столь категоричны, чтобы провести процедуру максимально безопасно как для женщины, так и для ребенка, необходимо посоветоваться с врачом.

Еще одним противопоказанием для окрашивания трихолог назвала недавние агрессивные процедуры для волос: химические завивки, обесцвечивание и выпрямление. По ее словам, прежде чем вернуться к идее изменить имидж, необходимо выждать минимум две недели — в ином случае высок риск дополнительных химических повреждений.

До этого Курская рассказывала, что раннее поседение может возникать из-за различных факторов, среди них стрессы, проблемы со здоровьем и железодефицитная анемия. По ее словам, большую роль играет и наследственность: если в семье есть подобная тенденция, то вероятность рано поседеть вырастает. Нормой считается появление седых волос в возрасте 40 лет.