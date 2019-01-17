Лоза отправится на Марс

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Полёт на Красную планету свершится в рамках экспедиции Илона Маска

Грузия заявила об амбициозных планах покорения Марса: страна хочет быть первой среди тех, кто намерен развивать на Красной планете виноделие. С первой же марсианской миссией Илона Маска, намеченной на 2024 год, в космическую одиссею отправится грузинская лоза. Быть ли вину на Марсе? News.ru попытался выяснить у экспертов, насколько реалистичны подобные планы.

IX Millennium

В Грузии проект создания вина на Марсе назван IX Millennium — намёк на то, что уже 8 тысяч лет грузины занимаются виноделием, и в новом, девятом тысячелетии, они намерены выращивать виноград не только на Земле, но и на других планетах. Проектом марсианского виноделия занимаются совместно Тбилисский университет бизнес-технологий и Агентство космических исследований Грузии. Запланировано несколько этапов научной работы, итогом которых должно стать создание полной винодельческой инфраструктуры на Марсе.

Один из важнейших шагов в изучении проблемы — понять, какие именно сорта винограда способны противостоять высокой радиации, пыльным бурям и резким перепадам температуры на Красной планете. К слову сказать, недавно проклюнувшийся росток хлопка на Луне, доставленный туда китайским марсоходом, по сообщениям некоторых СМИ погиб во время долгой лунной ночи с минусовыми температурами. Грузины намерены всё предусмотреть заранее и избежать нелепых ошибок. Для отработки агротехники марсианского винограда в 2019 году в одной из гостиниц Тбилиси планируется открытие вертикального сада.

«Вертикальное садоводство требует минимальной включённости человека, и для выращивания растений не нужно солнечного света. Растения, выращенные именно в такой среде, могут в дальнейшем прижиться в колонии Марса», — говорится в статье Washington Post.

Учёные уже сейчас считают, что климат Марса больше подходит белым сортам винограда, например, ркацители: его кожура легко сможет вынести пылевые бури на планете. Однако исследования только начались, и лучший сорт для выращивания на Марсе будет выбран к 2022 году. Валерий Мельников/РИА Новости

«Наши предки принесли вино на Землю, поэтому мы можем сделать то же самое на Марсе», — приводит издание слова главы Агентства космических исследований Грузии Николоза Доборджгинидзе.

«Есть из чего выбрать»

Факт того, что именно Грузия является родиной вина подтвердил Эркин Тузмухамедов, директор школы сомелье, исследователь алкоголя. Он напомнил, что следы культурного виноделия здесь старше 8 тысяч лет. Кроме того, Кавказ, и в том числе Грузия, наряду с Турцией — единственные места, где растения не были поражены филлоксерой, которая 150 лет назад сгубила почти все виноградники Европы.

«При поддержке ведущих энологов Европы, в первую очередь Италии, Франции и Германии, а также при поддержке США в Грузии, неподалёку от Тбилиси, создан уникальный виноградарский питомник. Они продают лозы на рассаду и выживаемость у этих саженцев очень хорошая, — говорит эксперт. — У них абсолютно бешеное количество сортов — около 800. Есть из чего выбрать. Кроме того, в Грузии до сих пор сохранился способ изготовления вин в особых сосудах — квеври. В результате получается полностью натуральное, очищенное вино, стабильное — современные виноделы так просто не умеют. Европейцы назвали его „оранжевым вином“ и перенимают опыт грузинских виноделов».

Идея виноделия на Марсе не вызвала у Эркина Тузмухамедова отторжения. Сомелье привёл в пример израильтян, с помощью гидропоники выращивающих на пустынных землях огромное количество овощей, которыми они снабжают весь мир. Эксперт напомнил об эксперименте китайцев с хлопком на Луне: росток появился, семя взошло.

«Если китайцы могут выращивать хлопок на Луне, то почему бы грузинам не вырастить виноград на Марсе?», — заключил Тузмухамедов.

Однако не все эксперты настроены столь оптимистично. Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.Ру», капитан команды в знаменитой викторине «Что? Где? Когда?», считает идею с получением вина на Марсе маркетинговым ходом грузин, решивших напомнить всему миру о древних традициях грузинского виноделия. Эксперт убеждён, что первым колонизаторам Марса будет не до вина — слишком уж экстремальны условия жизни на Красной планете. Более подробно о перспективах грузинского виноделия и особенностях выращивания лозы читайте в эксклюзивном интервью с Михаилом Смирновым.