Косметолог назвал секреты ухода за кожей в мороз

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Спасти кожу от повреждений зимой, когда на улице мороз, можно, соблюдая некоторые рекомендации врачей. Например, от сухости и микроповреждений спасёт жирный крем. Но перед его применением стоит нанести тонизирующие средство.

Если предстоит достаточно долгое пребывание на морозе, необходима жировая прослойка питательного крема. Она способствует лёгкой термозащите, — рассказала в беседе с «360» врач-косметолог Александра Гонт.

Маски на морозе — не самая лучшая идея, от них может развиться так называемый подмасочный дерматит, когда появляются мелкие прыщи. Но в пандемию их носить необходимо, поэтому, чтобы избежать неприятных последствий для кожи, нужно хорошо её очищать, тонизировать и увлажнять.

При редком посещении косметолога можно делать увлажняющие маски самостоятельно. Но после них не рекомендуется переохлаждать кожу.

Для защиты эпителия от сильного мороза в аптеках можно найти специальные кремы для этих целей. Как ни странно, защитить кожу нужно и от солнца. Из-за того, что она долго его «не видит» в зимнее время, резкое его появление может быть причиной образования пигментных пятен. Поэтому врач посоветовала покупать дневные кремы с солнцезащитой хотя бы от 15 до 30 SPF.

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