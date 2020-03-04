https://static.news.ru/photo/145de3fc-5de6-11ea-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elizabeth II/Global Look Press

В Букингемском дворце 3 марта прошло традиционное вручение наград. Королева Великобритании Елизавета II впервые за более чем 10 лет провела его в перчатках.

В прессе решение монарха покрыть руки назвали мерой предосторожности на фоне распространения коронавируса. В апреле королеве исполнится 94 года. Ранее британское правительство предупредило, что опасность COVID-19 значительно выше для пожилых людей, чем для остальных групп населения, отмечает Daily Mail.

Coronavirus update: The Queen wore gloves at a Buckingham Palace award ceremony for the first time in over a decade.



Turning 94 at her next birthday, the Queen sits in the high-risk category for coronavirus. pic.twitter.com/asdGLR3MDB — Good Morning Britain (@GMB) March 4, 2020

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что число случаев инфицирования новым типом вируса на территории страны «весьма вероятно» возрастёт. Он заявил о готовности армии противостоять COVID-19. По состоянию на 4 марта в Британии подтверждён 51 случай заражения коронавирусом.