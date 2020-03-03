Число случаев инфицирования COVID-19 на территории Великобритании «весьма вероятно» возрастёт, заявил премьер Борис Джонсон. Политик подчеркнул, что подавляющее большинство заражённых вирусом «быстро и полностью оправятся».
Джонсон в ходе пресс-конференции отметил, что при худшем сценарии развития ситуации в борьбу с коронавирусной инфекцией вмешаются военнослужащие.
Британское правительство представило «боевой план», положения которого нацелены на борьбу с распространением нового типа вируса. Власти не исключают возможного закрытия школ и того, что людям придётся работать из дома,
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказывал, что власти не собираются отменять массовые мероприятия из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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