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Австрия не будет принимать у себя нелегальных мигрантов, которые едут в Европейский союз через Турцию. Об этом заявил австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.

По его словам, из-за ситуации на греческо-турецкой границе мигрантов ложными обещаниями отправляют в европейские страны. Мы их не будем принимать. Нет смысла вообще отправляться в путь. Мы разошлём это послание...