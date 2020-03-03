https://static.news.ru/photo/d5147ea2-5d29-11ea-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agen/Global Look Presscy

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок заявил, что ведомство не рекомендует закрывать школы в связи с распространением коронавирусной инфекции по миру. Он также отметил, что Лондон не планирует отменять массовые мероприятия, как это делают в других странах, в частности в Швейцарии.

Глава Минздрава подчеркнул, что конкретное учебное заведение будет закрыто лишь в том случае, если в нём будет выявлен случай инфицирования коронавирусом, пишет Reuters.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в Соединённом Королевстве продолжится распространение нового типа вируса, сообщал NEWS.ru.