https://static.news.ru/photo/a7c4c5dc-5bea-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Распространение коронавируса нового типа на территории Великобритании продолжится ещё какое-то время. Об этом 1 марта заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Мы диагностировали в Великобритании болезнь у 35 человек. Возможно, их будет больше. Возможно, он ещё немного распространится, — сказал премьер в интервью телеканалу Sky News.

Он добавил, что коронавирус — новая инфекция, однако, несмотря на это, у страны имеются необходимые ресурсы, чтобы справиться с её распространением.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировано в городах Великобритании. Инфекция обнаружена у людей в Лондоне, Эссексе, Западном Йоркшире, Глостере, Большом Манчестере, Хартфордшире и Глостершире.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.