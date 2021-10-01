Китайское издание WeChat сообщило, что президент России Владимир Путин является мечтой миллионов женщин по всему миру, потому что обладает обаянием и ведёт здоровый образ жизни. Об этом пишет URA.RU.

Всё дело в личном обаянии и здоровом образе жизни, который ведёт Владимир Путин. Причина, по которой российский президент в 68 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту, — пишет WeChat.

Известно, что глава государства является мастером спорта по самбо и дзюдо. При этом он отказался от занятий боксом в пользу борьбы, так как на очередной тренировке Путин получил травму носа.

Ранее сотрудник лондонского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти заявил изданию Bloomberg, что партия КПРФ добилась больших успехов на выборах в Госдуму, из-за чего Кремлю придётся оказать на неё жёсткое давление, чтобы не утратить контроль над коммунистами. По его словам, эта партия превращается в проблему, с которой российскому лидеру придётся разбираться.

Он также отметил, что коммунистическая партия действует заодно с Кремлём до тех пор, пока её лидером является Геннадий Зюганов. Однако у российских властей появятся проблемы, если лидерами КПРФ станут молодые политики. В качестве примера эксперт привёл депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко.