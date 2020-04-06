Гвинет Пэлтроу составила рейтинг секс-игрушек во время карантина

https://static.news.ru/photo/864d1b42-7801-11ea-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Гвинет Пэлтроу Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась списком лучших, на её взгляд, секс-игрушек в период изоляции из-за пандемии карантина.

Перечень предметов Пэлтроу опубликовала на сайте своего интернет-магазина Goop. Это произошло спустя некоторое время после того, как они с мужем поделились своим опытом организации сексуальной жизни, находясь взаперти.

В список артистки попали как предметы для использования в одиночестве, так и аксессуары, которые можно применять в паре.

Как писал NEWS.ru, Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины. На сайте её интернет-магазина Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina.