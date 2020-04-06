Гвинет Пэлтроу составила рейтинг секс-игрушек во время карантина

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась списком лучших, на её взгляд, секс-игрушек в период изоляции из-за пандемии карантина.
Перечень предметов Пэлтроу
В список артистки попали как предметы для использования в одиночестве, так и аксессуары, которые можно применять в паре.
Как писал NEWS.ru, Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины. На сайте её интернет-магазина Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina.
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