В официальном аккаунте Елизаветы II в Instagram появился детский снимок её среднего сына. 19 февраля принцу Эндрю исполнилось 60 лет.
В посте сказано, что герцог Йоркский стал первым за 103 года ребёнком, родившимся у действующего монарха. Своих старших детей — принца Чарльза и принцессу Анну — Елизавета II родила до того, как стала королевой Великобритании.
Как
Как сообщал NEWS.ru, американский прокурор Джеффри Берман рассказал, что власти США обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента, но встреча с принцем Эндрю так и не состоялась. Такое заявление озадачило и разозлило принца Йоркского. В ноябре 2019 года он говорил о готовности в случае необходимости сотрудничать с представителями любых правоохранительных органов, ведущих расследование дела Эпштейна, обвинённого в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.
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