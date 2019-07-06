https://static.news.ru/photo/fee703ce-9fd0-11e9-a0f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix принял решение отказаться от сцен курения в фильмах и сериалах, разрешённых к показу детям.

Согласно заявлению компании, во всех будущих проектах, которые можно смотреть зрителям младше 14 лет (в случае с сериалами) и 13 лет (в случае с полнометражными фильмами), не будут демонстрироваться обычные и электронные сигареты.

В картинах, рассчитанных на взрослую аудиторию, также сократят присутствие употребления никотина в кадре, кроме сцен, когда это «важно для воплощения художественного замысла или передачи культурно-исторического контекста».

По словам руководства Netflix, до конца текущего года зрителей начнут уведомлять о том, что в фильме или сериале присутствуют сцены курения.

В компании подчеркнули, что сервис полностью поддерживает художественное выражение, однако употребление никотина опасно и может оказать негативное влияние на молодёжь, если оно демонстрируется в позитивном ключе.

Решение было принято после публикации отчёта организации The Truth Initiative («Инициатива правды»), в котором отмечалось, что Netflix чаще других стриминговых сервисов показывает в своих картинах сигареты, передаёт CNN .

Как писал News.ru, ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что фильмы и сериалы, в которых присутствуют эпизоды с употреблением наркотиков, должны предваряться предупреждением об их опасности для здоровья.