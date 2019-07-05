Актёр Мэттью МакКонахи появится в одном из фильмов киновселенной Marvel. Он будет исполнять роль главного антагониста ленты.
Артист может оказаться в одной из двух картин: «Капитан Марвел 2» или «Тор 4», передаёт
Как писал News.ru, журнал Forbes опубликовал рейтинг самых неприбыльных голливудских звёзд. Для его составления учитывались три фильма, в которых актёры сыграли главную роль. Так, наиболее переоценённым оказался Макконахи, принёсший продюсерам лишь $1,1 с каждого полученного им доллара в рамках своих контрактов. Второе место по неприбыльности досталось Кристиану Бэйлу, на котором создатели заработали только $1,5, а замыкает тройку Мэтт Дэймон с показателем $3,70. Актрисами, которые принесли худшие доходы, стали Мелисса Маккарти ($4,90) и Риз Уизерспун ($5,20).