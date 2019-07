https://static.news.ru/photo/9c391aee-9f50-11e9-81ae-fa163e074e61_1024.jpg Мэттью Макконахи Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Мэттью МакКонахи появится в одном из фильмов киновселенной Marvel. Он будет исполнять роль главного антагониста ленты.

Артист может оказаться в одной из двух картин: «Капитан Марвел 2» или «Тор 4», передаёт We Got This Covered сообщение своего анонимного источника. Однако, согласно слухам, основным злодеем нового «Тора» окажется женщина, отмечает издание.

Как писал News.ru, журнал Forbes опубликовал рейтинг самых неприбыльных голливудских звёзд. Для его составления учитывались три фильма, в которых актёры сыграли главную роль. Так, наиболее переоценённым оказался Макконахи, принёсший продюсерам лишь $1,1 с каждого полученного им доллара в рамках своих контрактов. Второе место по неприбыльности досталось Кристиану Бэйлу, на котором создатели заработали только $1,5, а замыкает тройку Мэтт Дэймон с показателем $3,70. Актрисами, которые принесли худшие доходы, стали Мелисса Маккарти ($4,90) и Риз Уизерспун ($5,20).