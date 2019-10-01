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По подозрению в мошенничестве задержан заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» Владимир Александров.

По данным « Интерфакса », Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, сообщает агентство.

Кроме того, задержан ещё один фигурант этого дела — адвокат Дина Кибец. И ей, и Александрову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Сообщается, что они подозреваются в совершении махинаций при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов.

По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.

Накануне News.ru писал, что сотрудники СКР и ФСБ проводят выемку документов в кабинете Александрова. Во вторник, 1 октября, заместитель гендиректора «Аэрофлота» был доставлен на допрос в Следственный комитет.