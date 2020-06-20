12 июня Twitter сообщил, что провёл «чистку» проправительственных аккаунтов нескольких стран, в том числе России, где были удалены 1152 учётные записи за продвижение партии «Единая Россия» и «атаку на политических диссидентов». Также были заблокированы аккаунты, связанные с сайтом «Актуальная политика», за нарушение правил, а именно «кросспостинг и усиление контента в неоригинальной и скоординированной манере ради политических целей​». NEWS.ru рассказывает об открытой и скрытой работе, которую Twitter ведёт для того, чтобы манипулировать политической повесткой в России.

Никаких хороших новостей

Twitter не в первый раз осложняет работу российским провластным аккаунтам, причём выбор был достаточно спорный. Так, в декабре 2019 года был заблокирован аккаунт Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). В июле руководство соцсети заблокировало учётную запись посольства РФ в Сирии за критику местной спасательной организации «Белые каски», основанную на данных Минобороны России. Тогда в МИД заявили, что расценивают действие сервиса как цензуру и вопиющее нарушение свободы слова.

Однако на этот раз ситуация не совсем такая, как её хочет представить руководство соцсети. Как выяснил NEWS.ru, Twitter ещё в прошлом году начал очищать свою соцсеть от неполитического положительного контента о России. Об этом редакции рассказал ответственный за его продвижение, представившийся Владиславом из Набережных Челнов. Он является одним из пострадавших в «чистке», о которой соцсеть объявила 12 июня. Владислав стал заниматься раскруткой в интернете с 2008 года. Неприятности у него начались вскоре после того, как он взялся за раскрутку аккаунта good_events_2. Соцсеть забанила сразу несколько аккаунтов Владислава.

Этот аккаунт размещал хорошие новости из России: пуск новой ветки метро, создание нового двигателя, проведение успешной операции и прочее. Вскоре мой аккаунт и другие, с помощью которых я работал, забанили. Думаю, это и стало проблемой — мы помогали распространять не самую приемлемую позицию для администрации соцсети. Проблем не было, когда рекламу у нас заказывали оппозиционные аккаунты, такие как «Усы Пескова» и другие. Мы их раскручивали такими же методами. Не было и проблем с рекламой рэп-клипов, шампуней, виски и прочего, — рассказывает Владислав.

Twitter заблокировал его аккаунты, лишив значительного заработка. Удалила соцсеть и нерабочие учётные записи бизнесмена, например, юмористическую, где он просто писал шутки. Пострадали также аккаунты некоторых его клиентов, которые он когда-то создал. Более того, после того как Владислав рассказал о ситуации на одном из своих личных аккаунтов, его тоже заблокировали. Теперь, по словам мужчины, ему не дают ни в каком виде зарегистрироваться в соцсети — вычисляют по устройству или IP. Неоднократные апелляции к администрации Twitter ни к чему не привели.

pixabay.com pixabay.com

Владислав рассказывает, что он не занимается политикой, ни разу не ходил на митинги и «в глаза не видел Пригожина». Последнее относится к бизнесмену Евгению Пригожину, которому приписывают шефство над «фабрикой троллей» — сетью, которая организованно занимается проправительственной пропагандой в интернете.

Теневой бан

Баны — это очевидная и грубая форма проявления цензуры Twitter, при этом у соцсети есть и более мягкий инструмент. Это называется теневой бан (shadowban). При его использовании аккаунт пользователя не удаляется, но его скрывают из поиска. Также соцсеть отписывает пользователей от аккаунта под теневым баном без ведома самих пользователей и убирает поставленные лайки. Twitter подвергает теневому бану в основном нелибиральные, правые, консервативные аккаунты (руководители соцсети известны своими либеральными взглядами). Таким образом соцсеть, с одной стороны, как бы избегает обвинений в политической ангажированности, не удаляя аккаунты, а с другой мешает популярности несимпатичных ей идей. Для проверки и борьбы с теневым баном энтузиасты создали специальный сайт, на котором можно проверить аккаунты на то, попали ли они под его действие: shadowban.eu.

Рамзан Кадыров kremlin.ru Рамзан Кадыров kremlin.ru

Судя по этому порталу, в России теневой бан, в отличие от западных стран, пока еще редко применяется. Ни Маргарита Симоньян, ни Владимир Соловьёв, ни другие сотрудники федеральных каналов или какие-то политики от него ещё не пострадали. Не подвержен ему и глава Чечни Рамзан Кадыров, которого уже не терпит у себя Instagram. Однако, как выяснил NEWS.ru, соцсеть уже начала потихоньку использовать свой мягкий инструмент против националистов и консерваторов в России. Один из таких людей по имени Сергей рассказал редакции, что впервые заподозрил, что на его аккаунте есть теневой бан, когда твиты с хэштегами перестали выходить в раздел «актуальное».

Если на вашем аккаунте теневой бан, то вы не можете больше создавать Twitter-треды — для других пользователей они не отображаются — и становится невозможно искать ваш контент при помощи функции поиска. Таким образом, ограничивается органическое распространение неугодной либеральному менеджменту Twitter информации, — рассказывает Сергей.

Другой пострадавший от теневого бана — младший научный сотрудник Института психологии РАН Анатолий Карлин — заявил редакции, что, по его мнению, в ближайшее время соцсеть продолжить использовать теневой бан против небольших второстепенных аккаунтов вроде его, чтобы не создавать слишком большой скандал.

Эта практика притормаживает рост «нерукопожатных» точек зрения, тем временем, не вызывает бурю негодования и массовую эмиграцию на другие платформы. Но, естественно, если геополитическая обстановка между США и Россией будет дальше ухудшатся, то можно ожидать вычищения Соловьёвых и Симоньян как пропагандистов/агентов влияния вражеской державы. Как и понимаю, такой подход уже принимается к Ирану, — говорит Карлин.

По словам младшего научного сотрудника, так как у России всё равно нет принципиальной позиции по вопросу защиты свободы слова, нет смысла не блокировать крупные западные социальные сети, как это делается в Китае

Эти соцсети не гарантируют свободу слова никому, кроме либералов, к тому же являются агентами влияния и средством сбора информации достаточно недоброжелательной к нам державе. Люди, которым уж очень нужен доступ к этим сайтам, всегда могут воспользоваться VPN. К тому же у нас есть аналоги — «Яндекс» и «ВКонтакте», есть и техническая возможность создать аналоги других соцсетей, — уверен Карлин.

Похожего мнения насчёт цензуры в Twitter придерживается и Сергей.

Twitter достаточно долгое время был платформой российских либералов и русскоговорящих русофобов из ближнего зарубежья. С притоком большего числа русских патриотов на эту платформу, у меня нет сомнений, Twitter против них будет принимать меры. Это касается больше аккаунтов обычных людей, публичных деятелей в соцсети реже сносят. Уверен, что Маргарита Симоньян ещё долго сможет беспечно публиковать свои мысли в Twitter. По крайней мере, пока в США не примут какой-то новый закон, который вообще всех россиян лишает доступа к их платформам, — считает он.

NEWS.ru пытался связаться с администрацией Twitter, однако вопросы редакции остались без ответов.