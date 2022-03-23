Сторонник террористов осуждён на 13 лет колонии за подготовку теракта в РФ

Стороннику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Артуру Сатимирову судом вынесен приговор, он проведёт 13 лет в колонии. Мужчину обвиняют в подготовке теракта в Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, 35-летний Сатимиров организовывал атаку на правоохранителей с подачи зарубежных эмиссаров, после чего планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

В результате оперативных действий преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ, злоумышленник задержан. В ходе обыска у него дома были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и запрещённая экстремистская литература.

Сатимиров признан виновным в участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о приготовлении к акту терроризма против двоих граждан республики. Как сообщается на сайте ведомства, они планировали уничтожить военную технику России при её передвижении по территории Мозырского района и заготовили для этого зажигательные смеси.