Место руководителя контрактной службы департамента культуры московского правительства возможно стало вакантным, по крайней мере, судя по сайту столичной мэрии. Источник NEWS.ru утверждает, что занимавший этот пост Роман Богомолец, якобы отправлен в отставку «по его собственной инициативе», но при этом продолжает появляться на работе. Богомолец молодой и амбициозный чиновник, на протяжении последних пяти лет отвечавший за формирование закупочный политики столичного минкульта.

Если верить документу, который предоставил NEWS.ru информатор, Роман Богомолец был якобы освобожден от должности с 1 июня 2020 года. По словам источников в столичной мэрии, это распоряжение разослано во все структурные подразделения правительства Москвы, но человек продолжает находиться на рабочем месте.

Сам Роман Богомолец в разговоре с NEWS.ru сообщил, что ему ничего не известно о своём увольнении и исчезновение своей фамилии с сайта мэрии он объяснить не может. Он подтвердил, что продолжает исполнять обязанности и ходит на работу.

Эта ситуация не была бы примечательна, если бы не личность самого Романа Богомольца. Судя по открытым данным, в 22 года он закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, и в 2005 году устроился на работу в префектуру Центрального административного округа. Ведущий специалист, главный специалист, очень скоро он становится советником префекта Центрального административного округа столицы. В 2011 году Богомолец получает должность заместителя главы управы Дорогомилово, затем первого заместителя главы управы Можайского района Москвы, а в 2013 году — он получил пост главы управы.

В ноябре 2015 года распоряжением мэра Москвы Богомолец назначается заместителем руководителя департамента культуры города, курирующим деятельность контрактной службы. В его ведении оказывается вся система закупок и услуг для культурных нужд города, в том числе организация всех тендеров.

Электронная газета «Век» упоминает , что Романа Богомольца в бытность его заместителем главы управы района Дорогомилово якобы подозревали во взятке, причём сообщения об этом позднее пропали из интернета, включая сайт столичной прокуратуры, а сам Богомолец получил благодарность от Сергея Собянина и был направлен на повышение.

Налоговая декларация чиновника не вызывает подозрений. Если, будучи главой управы Можайского района по итогам 2014 года, он задекларировал доход в 3 миллиона 434 тысячи рублей, то в 2018 году, уже работая в мэрии Москвы, его доход составил 7 миллионов 10 тысяч рублей. Это сопоставимо с доходом других сотрудников департамента, где работает или работал Богомолец.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Информации о супруге Богомольца в декларации нет. Однако «Собеседник», что мать чиновника Светлана Богомолец оказалась владелицей достаточно весомого имущества. Так, в 2016 году, по утверждению издания, пенсионерка приобрела себе новый автомобиль марки Mercedes серого цвета. Эта модель стоила в то время 3,5 миллиона рублей.

Тот же «Собеседник» писал, что на мать и бабушку Богомольца было оформлено поместье с двумя домами в подмосковном Пушкино. Позднее, единственным собственником стал некий Игорь Богомолец. Кстати, по информации издания , Софья Богомолец — предположительно бабушка чиновника, во времена Лужкова работала в учреждённом государством открытом акционерном обществе «Культурный Центр „Красные Холмы“», которое создали «для строительства и эксплуатации Российского культурного центра по 1-му Шлюзовому переулку, вл. 8» и щедро финансировали из бюджета.

Имелись у семьи и бизнес-связи.

«Формально Светлана Богомолец уже вышла из двух компаний, соучредителем которых она была („Экохиминвест“ и „Фрешавто“), но связь с ее сыном прослеживается и здесь. Её бывшие деловые партнёры Андрей Груничев и Андрей Бажанов через другие фирмы продолжают принимать активное участие в гостендерах московской мэрии вообще и Департамента культуры в частности», пишет «Собеседник». К примеру, как утверждает издание, в конце лета «2Б Проект» Бажанова получил от Техцентра Департамента культуры Москвы почти 3 миллиона рублей на «работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть и еще одно любопытное обстоятельство. Электронная газета «Век» в сентябре прошлого года проанализировала тендеры Департамента культуры и и утверждает, что лидерами по «культурным» закупкам у города являются следующие компании: «Астмал групп», с 2016 года заключившая 37 договоров на сумму 1,246 миллиарда рублей, «РСК Возрождение» — 3 договора на 941,2 миллиона рублей, «Проминжиниринг» — 55 договоров на сумму 808,4 миллиона рублей, «Сианстрой» — 5 договоров на сумму 793,9 миллиона рублей, компания «СК Флан-М» — 3 договора на 725,2 миллиона рублей, «Инжиниринг групп» — 4 договора на почти 343 миллиона рублей, компания «Реставрация» — 6 договоров на 294,7 миллиона рублей и «Дирекция РСК» — 6 договоров на 247,5 миллиона рублей«. ()

«Собеседник» пишет, что победители тендеров странным образом отдают в своей деятельности предпочтение тем же банкам что и некий Роман Богомолец — возможно полный тезка бывшего или действующего чиновника Департамента культуры.

Такой вывод издание сделало на основании анализа списков счетов, открытых на имя этого человека, в которых оно обнаруживает пересечения. Например, пишет «Собеседник» из ныне действующих счетов: компания «Проминжиниринг», как и «Роман Богомолец», имеет вложения в Транскапиталбанке, а «СК Флан-М», так же, как и «однофамилец чиновника, предпочитают хранить средства в «Росинтербанке» и Инвестиционном республиканском банке. Кстати, в сентябре 2019 года у «РосинтерБанка» была отозвана лицензия. Причиной по формулировке ЦБ называлось «неудовлетворительное качество активов» кредитного учреждения, которое «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски».

Впрочем, ничего самого по себе криминального в таких пересечениях нет. Полный тезка чиновника — Роман Богомолец (а другого человека в Москве с такими именем и фамилией «Собеседнику» не удалось найти) — то открывал счета в разных банках, то закрывал их в количестве около 150 штук. При этом около 75% всех счетов были открыты с 2015 года, когда чиновник с таким именем занял нынешнюю должность в контрактной службе.