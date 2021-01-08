Приговор математику Азату Мифтахову: онлайн-трансляция

В 12:00 в Головинском суде Москвы начнут зачитывать приговор 27-летнему аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову. Его обвиняют в нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в 2018 году: тогда неизвестные разбили в здании окно и бросили дымовую шашку.

Силовики задержали Мифтахова в феврале 2019 года. Изначально его подозревали в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С зимы 2019 года Мифтахов находится в СИЗО. По этому же делу вместе с ним проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Ещё один подозреваемый Алексей Кобаидзе покинул Россию. Некоторые фигуранты, в том числе Мифтахов, говорили, что для получения признательных показаний силовики пытали их.

В декабре 2020 года гособвинение запросило для Мифтахова шесть лет колонии общего режима в качестве наказания. Горбань и Ейкина прокуратура попросила приговорить к условному наказанию: к четырём и двум годам лишения свободы с испытательными сроками в пять лет и три года соответственно.

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