Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу исков, которые кредиторы медиамагната Владимира Гусинского направили к федеральным телеканалам. Они пытаются взыскать 8 млрд рублей за прокат сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны», произведенных студией бизнесмена. От исхода процесса зависит судьба многих топовых проектов на российском телевидении. В подробностях разбирался NEWS.ru

«Нерушимое соглашение»

Бывший владелец НТВ Владимир Гусинский вынужден был покинуть Россию в 2000 году вскоре после того, как стал фигурантом дела о незаконной приватизации госсобственности, превратившегося в острое противостояние с властью. По распространённой версии, работавший тогда в должности министра печати Михаил Лесин якобы предложил медиамагнату продать телеканал «Газпрому» в обмен на свободу, на что Гусинский согласился. Бизнесмен вышел на свободу через три дня после продажи НТВ. После этого у него начался новый виток противостояния с властными структурами и в итоге он продал часть своих активов . Если верить материалу издания «Проект» , Гусинский достиг с Кремлем «нерушимого соглашения», о том, что он откажется от политической борьбы и попыток вернуть себе контроль над НТВ, если ему будет позволено заниматься в России бизнесом, в частности производством телесериалов.

Так или иначе, но Гусинский действительно поставлял на российское телевидение развлекательный контент, многое из которого пользовалось успехом как у зрителей, так и у критиков. Компании Гусинского поставили на федеральное телевидение 456 сериалов, то есть примерно 1/8 от всех, когда-либо выходивших на российском телевидении. В их числе — «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Агентство НЛС» и другие.

Часть телесериалов, выпущенных компаниями Гусинского ООО «Новый Русский сериал»/студия «Панорама»/«Форвард-Фильм»

Процесс пошел

Сейчас в московском Арбитраже рассматривается сразу целая серия исков продакшн-студии «Панорама», создавшей сериалы «Тайны следствия» (выходит на «России») и «Ментовские войны» (выходит на НТВ). Иски предъявлены к швейцарской компании New Century Distribution GmbH, ООО «Кинопроизводственный центр» и ООО «Домашний экран». НТВ, «ВГТРК Россия» и министерство культуры РФ выступают соответчиками. Судебный спор проходит в рамках дела о банкротстве принадлежащей Гусинскому компании «Форвард-Фильм», которая производила оба телепродукта. Заявители требуют признать недействительными сделки по результатам которых права на сериалы были отчуждены. По мнению заявителей, «Форвард-Фильм» как производитель, нёс расходы и обязательства перед кредиторами и поставщиками. Однако при банкротстве были осуществлены сделки, по которым ВГТРК и НТВ выкупили права на сериалы не у их создателей, а у компаний-дистрибьюторов Владимира Гусинского New Century Distribution GmbH и «Серебряный экран» в обход «Форвард-Фильм». Последняя осталась без своей доли.

Заявители уверены, что фирмы из «группы Гусинского» якобы действовали в сговоре для причинения кредиторам вреда, а вывод прав на сериалы и платежей за показы — неправомерен. «Форвард-Фильм» признали несостоятельной в 2018 году, после годичного рассмотрения иска о банкротстве.

Первое заседание в Арбитражном суде прошло 20 февраля относительно быстро. Все ответчики возразили против заявленных требований. Стороны взяли время для изучения новых материалов дела. Следующее заседание было назначено на 12 мая. Представители телекомпаний не захотели давать комментарии по процессу корреспонденту NEWS.ru, а вот защитники обеих сторон были гораздо разговорчивее. Александр Карелин из коллегии адвокатов «Мост», представляющий «Домашний экран», заявил, что, по мнению его стороны, «Панорама» «злоупотребляет правами».

Сделку пытаются оспорить по надуманным основаниям. Они формально апеллируют к закону о банкротстве, но при этом они прекрасно понимают как работает кинорынок. «Панорама» сама работала схожим образом с «Форвард фильмом» и «Серебряным экраном» много лет. Ада Семеновна Ставиская основной учредитель «Панорамы» была, если не ошибаюсь, членом советов директоров одной из компаний, контролировавшей весь кинопроцесс. Она, по сути, оспаривает сделки, которые контролировала как член совета директоров. А теперь она делает вид, что она — пострадавший кредитор, которому что-то не заплатили, — рассказал юрист.

Арбитражный суд Москвы msk.arbitr.ru

Адвокат также отмечает, что люксембургский банк East-West United Bank S.A., выступавший кредитором, не стал бы этого делать, если бы сделки вызвали у него сомнения.

Вы представляете, что такое кредит в западном банке? Да вы чуть ли не анализ крови должны сдать, чтобы вам выдали хотя бы копейку. East-West банк не мог не видеть всю цепочку где кино делается, и кто его продает. Сейчас все представляют как мошенническую схему, вывод средств и так далее, но исходя из отчетности, который основной заемщик предоставлял банку, последний не мог не видеть как бизнес устроен, — говорит Карелин.

Представляющий «Панораму» Тимур Асхадуллин из «Легион Консалт» сказал NEWS.ru, что его стороне непонятна позиция оппонентов в вопросе деятельности Ады Ставиской.

Савиская действительно входила в состав совета директоров, но американской компании, которая никакого отношения к рассматриваемым сделкам не имела. Это было в далеком 2010 году в течение нескольких месяцев. Если предоставят документы, что это не так, мы готовы это обсуждать. Ставиская никаких решений насчет тех дел, что мы рассматриваем не обсуждала. Да и какая разница? Мы говорим, что должник не досчитался денег, а нам в ответ говорят , что один из вас входил в совет директоров компании, которая не имела отношения к сделкам. Мы не понимаем о чем в данном случае идет речь, — признается адвокат.

Согласно базе данных «Контр. Фокус», Ада Ставиская участник двух компаний, одна из которых — «Панорама», а вторая — это ИП. «Панорама» за 2018 год имела на балансе 127 млн руб, а выручка составила 168 млн. В этом же году фирма успешно прошла одну внеплановую проверку.

Больше деталей оспариваемых сделок должно всплыть во время будущих заседаний. Пока же в подвешенном состоянии остается судьба двух популярных телесериалов, выходивших в прайм-тайм, по которым идет тяжба. В настоящее время новых серий не снимают. Мария Прохорова — представитель актера Александра Устюгова, исполнившего главную роль в «Ментовских войнах», сказала редакции, что «предложение поступали», однако от каких-либо подробных комментариев отказалась.