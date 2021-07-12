Нарколог раскрыл причины убийства восьмилетней тюменской девочки

Нарколог Алексей Казанцев раскрыл возможные причины, по которым Виталий Бережной предположительно изнасиловал и убил восьмилетнюю школьницу из Тюмени. Об этом врач рассказал в беседе с Life.ru.

Есть такая форма опьянения, она называется патологическая, когда даже от небольшой дозы происходит потеря сознания и человек становится агрессивным и не отдаёт отчёта в своих действиях. И самое ужасное, что наутро он полностью амнезирует. Таких пациентов у меня было достаточно много, и многие социально адаптированные. Таким людям совсем пить нельзя, — заявил Казанцев.

Врач пояснил, что столь сильная восприимчивость к алкоголю может быть как генетической, так и вызванной ранее полученной травмой. При такой особенности организма человек быстро пьянеет и моментально перестаёт отдавать себе отчёт в своих действиях: становится агрессивным, раздражительным, неуправляемым, а наутро ничего не помнит. Также нарколог отметил, что причиной психопатического срыва Бережного мог стать разрыв с женой, однако сказать точно пока сложно. В любом случае, с задержанным проведут судебно-психологическую экспертизу, в ходе которой и будут установлены отклонения злоумышленника, если такие имеются.

Ранее юрист назвал срок, который может грозить Бережному в случае признания его виновным.