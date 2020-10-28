Молчание, медбрат: зачем Минздрав ограничил комментирование пандемии

Министерство здравоохранения России разослало указание, ограничивающее медицинских сотрудников в возможностях комментировать ситуацию с пандемией COVID-19. NEWS.ru поговорил с экспертами из профсоюзов, чтобы понять, насколько опасны и законны новые правила.

О внутреннем письме Минздрава 28 октября сообщили СМИ. Сначала скан документа выложило издание Baza . В нём за подписью главы министерства Михаила Мурашко сказано, что до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов доводятся сведения о том, что «любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции» должны быть согласованы в устной или письменной форме с пресс-службой Минздрава по телефону или по электронной почте. Позже существование этого документа подтвердило издание «Медуза» . Оно также опубликовало официальный комментарии ведомства, в котором было сказано, что изменения нужны «для повышения эффективности информирования населения».

В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространения и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации, — говорится в комментарии.

Многие СМИ подали информацию как «Минздрав запретил врачам комментировать ситуацию с коронавирусом», однако это не совсем так. В документе упоминаются лишь подведомственные медицинские учреждения и главные внештатные специалисты Минздрава. На это обращает внимание глава профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Речь идёт о федеральных госучреждениях — ГУПах. А главные специалисты — это те, которые находятся в непосредственных контрактных отношениях с Минздравом. Я не уверен, что с этим всё корректно. То, о чём говорится в документе, это, можно сказать, новые условия трудового договора, вводимые в одностороннем порядке по инициативе работодателя. Трудовой кодекс предусматривает, что о подобных изменениях работник должен быть предупреждён минимум за два месяца. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Медицинские учреждения в регионах России подчиняются местным органам здравоохранения. Что касается федеральных учреждений, о которых идёт речь в документе Минздрава, то их, согласно сайту министерства, 167 штук.

Коновал добавляет, что по его мнению, новые правила не сильно поменяют ситуацию.

Работники, к которым обращается Минздрав, могут выдвинуть претензии, но вряд ли будут это делать, потому что контракты с ними могут быть расторгнуты очень быстро. Не уверен насчет главных руководителей. но на руководителей учреждений распространяется норма, что с ними может быть расторгнут контракт при выплате выходного пособия, — объясняет Андрей Коновал.

Представитель другого медицинского профсоюза, «Альянс врачей», Анастасия Тарабрина заявила NEWS.ru, что речь может идти о нарушении свободы слова, гарантированной Конституцией России.

Мы, конечно, поможем медработникам, если они будут протестовать против этого указа. Не могу не сказать, что проблемы есть и их нужно решать, а не затыкать рот. Например, Воронежская область, город Калач. Медработники записали обращение, что у них нет средств защиты. Им выдали прозрачные тонкие костюмы, которые даже не подходят по размеру. В таком вот виде они вынуждены ездить к пациентам. Почему о подобном нельзя говорить? Анастасия Тарабрина замруководителя профсоюза «Альянс врачей» замруководителя профсоюза «Альянс врачей»

По мнению Тарабриной, изложенное в письме может всё-таки распространяться и на рядовых сотрудников медучреждений. Андрей Коновал считает, что задачи «припугнуть» обычных врачей не стояло, иначе «напоминание» было бы сделано публично.

О письме стало известно вследствие утечки. Думаю, если бы им хотели припугнуть всех медицинских работников, а не только тех, о ком говорится и кто подчиняется непосредственно Минздраву, то опубликовали бы сами. Другое дело, что подобные циркуляры могут быть выпущены и региональными властями по отношению к их вотчине. Так или иначе, нельзя сказать, что главврачи — это пример гласности. В любом случае, особенно в условиях пандемии, с медицинскими сотрудниками проводятся профилактические беседы о том, что не стоит говорить лишнего, — считает глава профсоюза медицинских работников «Действие».

Надо сказать, что об ограничениях Минздрава стало известно на фоне громких историй о проблемах с медицинской инфраструктурой, которые возникли из-за пандемии. Так, 27 октября в Омске сразу несколько бригад скорой помощи подъехали к зданию регионального Минздрава и устроили там своеобразную стачку, пытаясь обратить внимание на то, что в местных больницах нет мест для пациентов с коронавирусом. Также СМИ сообщали о переполненных моргах в Кемеровской области и Алтайском крае. Сотрудники четырёх больниц Кургана написали президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросили прислать военных медиков, так как в регионе остро не хватает коек в больницах и персонала. На совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация со свободными местами для больных COVID-19. В пяти регионах места в стационарах заняты уже на 95%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил отправить в регионы комиссии для изучения обстоятельств поступивших к нему жалоб.

Есть и обращения, в том числе и обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать, нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит, — сказал президент.

Также Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на маски и тесты на коронавирус.