Гуру и деньжата: как зарабатывают на НЛП и пикапе

«Гуру» пикапа в России зарабатывают миллионы на своих курсах нейролингвистического программирования (НЛП) — популярного учения о манипуляции людьми. Это огромный рынок, но услуги, которые на нём предлагаются, многими учёными приравниваются к шарлатанству. NEWS.ru рассказывает о том, как это явление пришло в Россию, и разбирается в том, как НЛП стало прибыльным бизнесом.

Истоки

НЛП было разработано в США в 1970-х годах, но в России распространение получило только после распада Советского Союза. Создатели этого учения утверждали, что между неврологическими процессами, языком или лингвистикой и поведением человека есть непосредственная связь. Соответственно, на поведение можно влиять с помощью первых двух, а также в прямом смысле словами «программировать» человека — отсюда и название. Помимо этого некоторые техники НЛП направлены на моделирование или копирование поведения людей, добившихся успеха в некоей области, так как это, по заявлениям сторонников учения, поможет добиться успехов и адепту.

Нейролингвистическое программирование разрабатывалось совместно тремя людьми: Ричардом Бендлером, Джоном Гриндером и Грегори Бейтсоном. В основу НЛП легло копирование вербального и невербального поведения трёх психотерапевтов. Один из них был сторонником гештальт-терапии, из которой некоторые понятия также перекочевали в НЛП. Гештальт-терапия — это одно из направлений в психотерапии, в котором, в частности, психоаналитик не играет роль пассивного стороннего наблюдателя, а ведёт себя, как активный участник процесса «раскрытия пациента».

Вот несколько техник НЛП в качестве примера. Так, «якорение» — это когда человека заставляют почувствовать определённую эмоцию. Утверждается, что если, например, во время смеха несколько раз одинаково дотронуться до человека, то потом, если дотронуться так же, то только этим можно уже будет развеселить его. Или, например, в НЛП утверждают, что если сымитировать позу, мимику, движения и ритм дыхания человека, то это поможет ему вас лучше понять и скорее с вами согласиться. Это называется «отзеркаливание».

Рекламирующие НЛП деятели утверждают, что техника подходит для многих сфер, среди которых образование, продажи, коучинг, бизнес и другое.

Проблема заключается в том, что научного обоснования НЛП не существует. Более того, никак иначе, кроме «мошенничеством» и «псевдонаукой» эксперты из научной среды эту технику не называют.

«Cовокупность псевдонаучных постулатов»

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НЛП неоднократно исследовалось различными институтами, достаточно легко найти много работ на эту тему. Одна из самых знаковых выполнена национальной исследовательской комиссией США по запросу американской армии. Военных техника интересовала в первую очередь, как инструмент воздействия на людей.

Комиссия пришла к двум выводам . Во-первых, ею не было найдено свидетельств в пользу НЛП как инструмента влияния на поведение человека. Как сказано в отчёте, нет никаких научных обоснований теории о том, что посредством таких вещей, как «отслеживание движения глаз и речи, можно воздействовать на мысли, чувства и мнение другого человека». Также исследователи подчеркнули ущербность метода, который был разработан исключительно путём наблюдений за тремя психотерапевтами во время их сеансов с последующим копированием их вербального и невербального поведения.

В статье «Нейромифология эпохи Нью Эйдж» «Международного журнала психического здоровья» сказано, что «хотя оно заявляет о неврологии в своей родословной, устаревшее представление НЛП об отношениях между когнитивным стилем и функционированием мозга в конечном счёте сводится к грубым аналогиям».

НЛП греется в лучах бесчисленных экспансивных свидетельств, но Национальный исследовательский совет не мог выявить никакого твёрдого свидетельства в его пользу или даже сжатого изложения его основной теории, — говорится в статье.

Как сказано в другом исследовании, название «нейролингвистическое программирование» было выбрано, чтобы придать научной респектабельности, тогда как на самом деле НЛП «имеет мало общего с нейрологией, лингвистикой или нейролингвистикой».

Психолог Алексей Смирнов в беседе с NEWS.ru высказался схожим образом.

НЛП — это совокупность псевдонаучных постулатов, ошибочность которых была очевидна ещё во времена их формулирования почти полвека назад. Практически всё, что там можно проверить, было опровергнуто: существование независимых репрезентативных систем, ключей доступа, стилей обучения по модальностям, а также терапевтическая эффективность НЛП-практик, — объяснил эксперт.

При этом, по словам Смирнова, гештальт-терапия, используемая в НЛП, — это «тоже несерьёзно».

В психологической практике вообще нет жёсткого деления на научно/ненаучно, почти у всех подходов есть псевдонаучная часть, так и здравые вещи, которые, правда, очевидны и без псевдонаучных теоретизирований. При этом гештальт-терапию точно, но и НЛП, я думаю тоже, преподают в университетах — поэтому непросто это опровергать, — сказал эксперт.

Дела амурные

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В России НЛП приобрело популярность в том числе из-за так называемого пикапа — методике, которая якобы учит юношей покорению женских сердец. В частности, методика активно пропагандируется в книге «Русская модель эффективного соблазнения». Таким же образом назван самый популярный курс по пикапу. Стоимость обучения там — от трёх до пятнадцати тысяч рублей. Мужчин там «учат» соблазнять девушек «якорями» и «отзеркаливаниями».

Курсов по пикапу много, и цены в них сильно варьируются. Например, одна из московских фирм предлагает курсы стоимостью от 20 до 100 тыс. рублей. В последнем случае они длятся год, проходят под наблюдением руководителя проекта и делается всё «до результата».

Количество секса увеличится в 3 раза. Здоровье улучшится и окрепнет, так как секс приводит организм в тонус, а стресс и напряжение уйдут. Появится время для самореализации: поменяется характер, вы сможете быстрее ориентироваться в характерах девушек. После обучения вы достигнете карьерного роста, девушки увидят это и заинтересуется вами. Появятся свободные деньги, которые вы потратите на путешествия, бизнес и исполнение желаний. Вы начнёте управлять жизнью, — обещает сайт студии.

Важно отметить, что на подобных курсах обучают не только НЛП, но это их важная составляющая.

Один из самых известных преподавателей НЛП в России предлагает свои услуги за 185 тыс. рублей. Правда, за эту значительную сумму студентов размещают в отеле (в Москве и на Кипре, судя по сайту). А само «обучение» длится несколько дней.

Существуют также и множество различных онлайн-курсов пикапа и НЛП, цены там также варьируются — от нескольких тысяч рублей за занятие до нескольких десятков тысяч за курс.