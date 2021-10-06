Бастрыкин распорядился ускорить ход дела о пропаже рязанки Логуновой

Жена и мать двоих детей, рязанка Елена Логунова таинственным образом исчезла. После выхода передач на эту тему на «Первом канале» и «России-1» глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить ход расследования. Об этом пишет «МК в Рязани».

Гости и эксперты обсуждали возможную причастность супруга пропавшей молодой женщины к совершению в отношении неё преступления, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Муж пропавшей девушки даже прошёл тест на детекторе лжи в прямом эфире, а также подвергся оценке экспертов. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мать погибшего солдата рязанской воинской части рассказала о последнем разговоре с сыном. Она призналась, что тот куда то спешил и добавила, что он ни на что не жаловался.