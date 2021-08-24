Мать погибшего под Рязанью солдата рассказала об их последнем разговоре

Мать солдата срочной службы ВДВ Алексея Руди, который был найден повешенным в лесу за территорией военной части в Рязанской области, рассказала об их последнем разговоре. Она поделилась этим с изданием «Вести Воронеж».

Их разговор продлился всего 19 секунд. Алексей сказал, что очень занят, и пообещал перезвонить на следующий день, но уже этого не сделал. В трубке были посторонние голоса. Женщина сообщила , что сын ни на что не жаловался, ему нравилось прыгать с парашютом.

Отец уверен, что парня убили. Он считает, что в части могла быть дедовщина и слабый контроль со стороны командования. Военный психолог заверял его, что Алексей был в хорошем психическом состоянии и подозрений не вызывал.

Военное руководство комментариев не дало.

Ранее эксперты заявили о продолжающейся в армии дедовщине, не смотря на утверждение Министерства обороны о том, она исчезла из жизни срочников. По словам заместителя председателя Комитета солдатских матерей России Андрея Курочкина, к ним ежедневно поступают десятки обращений от срочников о том, что их избивают, вымогают деньги и прочее.