Адвокат Тесака назвал предсмертную записку активиста правдоподобной

https://static.news.ru/photo/261d9028-f82e-11ea-92c1-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Адвокат Максима Марцинкевича Владимир Краснов сообщил, что считает предсмертную записку своего подзащитного вполне правдоподобной и не видит оснований не верить ей.

Посмотрел текст записки, у меня не сложилось впечатления, что это было связано с каким-то переводом в другое учреждение. Совершенно чётко пишет с присущей ему даже в этой ситуации иронией и сарказмом, что приносит администрации СИЗО извинения за неудобства. <...> Почерк похож и подпись. При всём том, что он в молодости наворотил, он человек неординарный, и то, что его записка не похожа на другие записки в таких ситуациях, это ещё ничего не говорит, — приводит «Ридус» слова юриста.

Он также добавил, что отец покончившего с собой националиста заберёт тело сына из челябинского СИЗО в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ультраправого активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесака, нашли мёртвым в СИЗО № 3 на территории Челябинска. Рядом с телом была обнаружена записка, по предварительной версии заключённый совершил самоубийство.

В прокуратуре Челябинска инициировали проверку в СИЗО, где скончался активист. Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело по факту гибели их сына.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.