TikTok запретит сборы средств на политические цели на своей платформе

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Американская видеоплатформа TikTok запретит проводить сборы средств на различные политические кампании на платформе, говорится в тексте заявления, опубликованном в блоге компании. Сервис также ограничит возможность монетизации аккаунтов на политическую тематику и их продвижения через рекламу.

В TikTok отметили, что с помощью работы сервиса намерены продолжать создавать позитивную среду, которая сплачивает людей, а не разделяет их.

Именно поэтому сегодня мы предпринимаем шаги по поддержанию этого подхода к работе с помощью изменений, которые коснутся аккаунтов в TikTok политиков, государственных лиц и членов партий, которые, как мы верим, смогут создать о сервисе только самые приятное впечатление, — отметили в пресс-службе сервиса.

Кроме этого, в работе сервиса в США планируется ввести пробный период обязательной верификации подобных аккаунтов, а также практически полный запрет на продвижение через рекламу. Политические аккаунты больше не смогут иметь доступ к средствам электронной коммерции, а также донатам и подаркам.

Однако в TikTok отметили, что могут предоставлять политикам доступ к рекламным сервисам только в особенных случаях, например, для поддержки мер сохранения здоровья с помощью рекламы вакцины от COVID-19. Для этого будет необходимо связаться с официальным представителем сервиса, чтобы обсудить возможности такой рекламы.

Ранее стало известно, что служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о блокировке социальной сети TikTok на территории страны. Власти страны отметили, что в TikTok публикуется информация, разглашающая военные секреты и дискредитирующая успехи армии Азербайджана.