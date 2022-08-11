Российские хакеры обнародовали данные сотрудников производителя HIMARS Российские хакеры группировки Killnet опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin — производителя HIMARS

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские хакеры группировки Killnet опубликовали в Telegram данные внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, поставляемые на Украину. Огласке преданы данные сотен работников компании, в частности их имена, адреса электронной почты, подразделения, где они трудятся, а также телефоны и фотографии.

Кому делать нечего, можете послать на электронные почты Террористам из Lockheed Martin фото и видео последствий от их производимого оружия! Пусть осознают что создают и чему способствуют, — говорится в сообщении группировки.

Сутками ранее Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin. Накануне хакеры предупреждали, что интернет-ресурс будет подвергаться регулярным кибератакам, а система управления промышленных комплексов корпорации будет парализована.

1 августа основатель Killnet под псевдонимом KillMilk пообещал предать огласке все персональные данные сотрудников Lockheed Martin, а им самим пригрозил преследованием по всему миру. Он также призвал все хакерские группировки создавать препятствия в производственных циклах корпорации по всему миру и распространять личную информацию о ее работниках.