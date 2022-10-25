IT-специалист назвал возможную причину сбоя в работе WhatsApp IT-специалист Вакулин: сбой в работе WhatsApp мог произойти из-за неполадок с оборудованием

Фото: Andre M. Chang/Global Look Press

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp мог произойти из-за внутренних неполадок с обслуживанием оборудования, рассказал Pravda.Ru IT-эксперт и специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. По его словам, сбой маловероятно произошел из-за DDоS-атаки, так как на нее пришлось бы потратить миллиарды средств.

Для DDоS-атаки используются те же самые компьютеры, их ещё называют «ботнетами». Требуется колоссальное количество ботнетов, чтобы положить WhatsApp. Но на практике это трудно провести, поскольку нужно затратить миллиарды на эту атаку, — пояснил Вакулин.

Эксперт добавил, что причина произошедшего также точно не в блокировке со стороны Роскомнадзора, иначе неполадки с работой мессенджера наблюдались бы только в России. Вакулин подчеркнул, что утечки данных в результате нарушения работы сервиса, скорее всего, не было.

В работе WhatsApp ранее произошел глобальный сбой. По данным онлайн-платформы Downdetector, проблемы с функционированием мессенджера начались у пользователей из разных стран. На текущий момент поступило 2897 жалоб на работу приложения. WhatsApp перестал работать в Индонезии, Турции, Японии, Румынии, Грузии, Израиле и США.