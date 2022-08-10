Хакеры Killnet взломали сайт производителя HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Российская группировка Killnet объявила о взломе сайта корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости. Ранее хакеры уже предупреждали, что сайт будет подвергаться регулярным кибератакам, а система управления промышленных комплексов корпорации будет парализована.

Призываю все хакерские группировки к созданию эскалации в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру, а также к распространении личной информации о террористах этой компании, — сказано в сообщении.

Ранее основатель названной хакерской группировки с псевдонимом KillMilk объявил в своем Telegram-канале о начале кибератак на Lockheed Martin. Он пообещал предать огласке все персональные данные сотрудников компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру. Он также призвал все хакерские группировки создавать препятствия в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру и распространять личную информацию о работниках компании.