«Фонтанка» попала под DDoS-атаку

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Неизвестные организовали DDoS-атаку на онлайн-издание «Фонтанка», о чем сами журналисты сообщили в воскресенье, 18 декабря, в Telegram-канале СМИ. Представители петербургского издания призвали читателей ознакамливаться с новостями в мессенджере.

На «Фонтанку» устроили DDoS-атаку. Пока мы отбиваемся, читайте наши новости здесь. Оставайтесь с нами, — говорится в сообщении.

К настоящему моменту (16:05 мск) доступ к сайту петербургского издания восстановлен. Неизвестно, откуда именно действовали злоумышленники.

6 декабря хакеры атаковали серверы ВТБ, о чем сообщали представители банка. В его пресс-службе назвали атаку крупнейшей за всю историю кредитной организации. По данным пресс-службы ВТБ, хакеры действовали из-за рубежа. В банке подчеркивали, что его системы функционируют в штатном режиме, а счета и данные клиентов надежно защищены.

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