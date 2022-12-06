ВТБ сообщил о беспрецедентной DDoS-атаке на банк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакеры атаковали серверы ВТБ, сообщили в Telegram-канале банка. В его пресс-службе назвали атаку крупнейшей за всю историю банка. По данным ВТБ, хакеры действуют из-за рубежа.

В настоящее время технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка, — сообщили в ВТБ.

В банке подчеркнули, что его системы функционируют в штатном режиме, а счета и данные клиентов надежно защищены. При этом работа банковских приложений и сайта ВТБ Онлайн может быть затруднена. В ВТБ добавили, что техническая служба банка делает все возможное для устранения неполадок.

Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства — они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка. <...> Возможны временные затруднения в работе банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн, — сказано в сообщении.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что мэрии и суды в некоторых регионах России подверглись атаке нового вируса-шифровальщика CryWiper. После заражения устройства вирус портил файлы и отображал сообщение с требованием выкупа.