IT-эксперт объяснил отсутствие спецзащиты аккаунтов первых лиц России Разработчик Kremlin.ru Геллер: обеспечить особую защиту аккаунтов чиновников в соцсетях невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обеспечить особую защиту аккаунтов в соцсетях госслужащих или VIP-персон не представляется возможным, заявил в беседе с NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Так он прокомментировал взлом страницы во «ВКонтакте» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Эксперт отметил, что все персональные аккаунты работают в одинаковой механике и не могут быть отдельно защищены. Однако, по его словам, граждане, находящиеся на высоких должностях, зная это, не хранят важные данные на подобных сервисах.

Это очень важный вопрос. К сожалению или к счастью, невозможно обеспечить особенную защиту подобных аккаунтов, они работают в той же механике, как и обычные пользовательские аккаунты, — сказал Геллер.

Он добавил, что взломать можно любую соцсеть, включая Twitter и Facebook (деятельность в запрещена в РФ). При этом эксперт подчеркнул, что защита российского сервиса «ВКонтакте» защищена не хуже, чем другие площадки.

Ранее помощник Медведева заявил, что пост во «ВКонтакте» про Грузию и Казахстан написал не бывший премьер, а те, кто взломал его аккаунт. Он добавил, что последнее сообщение, опубликованное зампредом Совбеза, было про ВМФ, а с теми, кто написал сообщение от его лица, разберется администрация соцсети и те, «кому положено».

В публикации говорилось о том, что Казахстан является искусственным государственным образованием, а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века. Также в посте отмечалось, что с «парадами суверенитетов» пора заканчивать.