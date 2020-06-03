Зиничев назвал разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил считать разлив топлива, приведший к масштабному пожару в Норильске, чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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С вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен, — отметил Владимир Путин.
Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Около 20 тысяч тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом, возник пожар.
Руководство Росприроднадзора вылетело в Норильск, чтобы на месте оценить экологический ущерб. Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело.
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