Зиничев назвал разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня

https://static.news.ru/photo/862c3946-a5a0-11ea-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация города Норильска/vk.com

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил считать разлив топлива, приведший к масштабному пожару в Норильске, чрезвычайной ситуацией федерального характера.

По информации ТАСС, Зиничев выступил на экстренном совещании у президента.

С вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен, — отметил Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Около 20 тысяч тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом, возник пожар.

Руководство Росприроднадзора вылетело в Норильск, чтобы на месте оценить экологический ущерб. Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело.