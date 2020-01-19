Мужчина вместе с трёхлетней дочерью выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. Инцидент произошёл в селе Засечное Пензенской области.
По словам источника в экстренных службах, пострадавшие получили травмы, характерные для падения с высоты. Сейчас они находятся в больнице.
В отношении 30-летнего отца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы условия жизни и воспитания малолетней девочки, — сообщили в областном управлении СК.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что 16-летний подросток сорвался с 23-го этажа одного из домов в Новосибирске. Подросток пытался произвести впечатление на девушку, подтягиваясь на перилах дома по улице Беловежской в Кировском районе. В какой-то момент он сорвался и упал вниз. Пострадавший чудом выжил.
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