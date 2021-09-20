Житель Алма-Аты застрелил выселявших его полицейских
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:23, 20 сентября 2021
Фото: almaty_police_department/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
В Алма-Ате мужчина расстрелял пришедших его выселять приставов и полицейских. Погибли пять человек, стрелявший задержан. Об этом сообщило издание Informburo.kz, ссылаясь на пресс-службу департамента полиции города.
Жертвами стали два участковых, судебный исполнитель и два гражданских лица.
Около 17:00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алма-Аты произошёл трагический случай. В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС, — указано в сообщении пресс-службы.
Также сообщается, что преступника задержали, ситуация под контролем.
В этот же день в Перми произошло нападение на университет. 18-летний студент, пронёс охотничье ружьё и расстрелял находящихся в здании. В результате погибли шесть человек и пострадали 24. Нападавшего обезвредил полицейский.