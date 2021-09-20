Житель Алма-Аты застрелил выселявших его полицейских

Фото: almaty_police_department/instagram.com

Устроивший, по предварительным данным, стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров запомнился окружающим своей внешностью, так как «ходил во всём тёмном и с длинными волосами», рассказал NEWS.ru сосед подозреваемого. Собеседник добавил, что вероятный преступник «очень много молчал и был довольно тихим».

Каким он был? Довольно тихим, запомнился своей внешностью, ходил с длинными волосами, всё время в тёмном, очень много молчал. Насчёт характера — я узнал от его одноклассницы, что он положительно...