Десять человек умерли во время беспорядков в Кордайском районе Казахстана. Об этом
Скончался ещё один пострадавший в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. <...> Ранее сообщалось о девяти погибших. Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек, — сообщил корреспондент канала.
Как писал NEWS.ru ранее, в Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что 47 человек были задержаны за участие в массовых беспорядках.
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