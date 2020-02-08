https://static.news.ru/photo/15a11564-4b02-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС

Десять человек умерли во время беспорядков в Кордайском районе Казахстана. Об этом сообщает казахстанский телеканал «Хабар 24».

Скончался ещё один пострадавший в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. <...> Ранее сообщалось о девяти погибших. Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек, — сообщил корреспондент канала.

Как писал NEWS.ru ранее, в Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что 47 человек были задержаны за участие в массовых беспорядках.