https://static.news.ru/photo/ec138992-4aa8-11ea-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: hianews_kz/vk.com

В Кордайском районе Казахстана введён режим чрезвычайной ситуации. Накануне в этой местности произошла массовая драка.

Аким (глава администрации) Жамбылской Аскар Мырзахметов принял это решение, сославшись на закон «О гражданской защите». Ограничения вводятся с с 21:00 (18:00 мск) 8 февраля 2020 года, сообщило агентство Tengrinews.

В ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки, которая перекинулись из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аукаты и Булан-Батыр, погибли восемь человек. Ещё 47 задержаны за участие в массовых беспорядках.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев прокомментировал беспорядки в Жамбылской области, приведшие к гибели восьми человек. По его словам, драка носит исключительно бытовой характер и не вызвана национальным вопросом.