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Женщина в Кении погибла во время свидания

08:24, 14 сентября 2020 26
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

На территории округа Нанди в Кении трагически погибла 31-летняя женщина. Это произошло во время свидания, на котором она была вместе со своим женихом.

Погибшую звали Доркас Джепкемои Чумба. Она с женихом по имени Бенджамин Казунга проводила время на пикнике возле водопада Чепкиит. В процессе свидания женщина захотела сделать несколько фотографий. Она позировала перед возлюбленным, но в один момент поскользнулась. Чумба упала в воду и утонула. Её жених назвал произошедшее худшим моментом в своей жизни.

Картина того, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, разбивает моё сердце ещё больше, — цитирует Казунгу кенийское издание The Standard.

Как ранее передавал NEWS.ru, попытка 38-летней жительницы Табасаранского района Дагестана сделать удачную фотографию в Сулакском каньоне закончилась несчастным случаем.

Женщина на опасном участке склона горы, пытаясь сделать селфи, пренебрегла правилами безопасности.

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