Женщина в Кении погибла во время свидания

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Шестьдесят жителей улицы Западной села Ленинское эвакуированы из-за прорыва дамбы в ЕАО. Вода хлынула к жилым домам, сейчас прорыв устраняют 700 человек, на месте работает тяжёлая инженерная и спецтехника.

Накануне из-за повышения уровня воды в реке Амур в селе было введено чрезвычайное положение. Отметка «Опасно» у села превышена на 80 см и составляет 930 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС...