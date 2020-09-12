Женщина в Кении погибла во время свидания

https://static.news.ru/photo/4fedac90-f64d-11ea-b408-fa163e074e61_660.jpgФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
На территории округа Нанди в Кении трагически погибла 31-летняя женщина. Это произошло во время свидания, на котором она была вместе со своим женихом.
Погибшую звали Доркас Джепкемои Чумба. Она с женихом по имени Бенджамин Казунга проводила время на пикнике возле водопада Чепкиит. В процессе свидания женщина захотела сделать несколько фотографий. Она позировала перед возлюбленным, но в один момент поскользнулась. Чумба упала в воду и утонула. Её жених назвал произошедшее худшим моментом в своей жизни.
Картина того, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, разбивает моё сердце ещё больше, — цитирует Казунгу кенийское издание The Standard.
Как ранее передавал NEWS.ru, попытка 38-летней жительницы Табасаранского района Дагестана сделать удачную фотографию в Сулакском каньоне закончилась несчастным случаем.
Женщина на опасном участке склона горы, пытаясь сделать селфи, пренебрегла правилами безопасности.