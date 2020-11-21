«Загубили маму»: женщина умерла после лечения от COVID, которого не было

https://static.news.ru/photo/dbc9d6d8-2ce1-11eb-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Нижегородской области Наталья Самойлова умерла после лечения в местной больнице от коронавируса. Однако, по словам родственников погибшей, впоследствии выяснилось, что его у пациентки не было.

По словам дочери погибшей, её мать в конце октября почувствовала недомогание. Несколько дней у неё держалась высокая температура. Тогда семья повезла женщину в Борскую центральную районную больницу. Там после долгого ожидания в очереди женщине сделали компьютерную томографию лёгких, которая показала поражение 25–30%. Однако её отправили лечиться домой.

3 ноября на повторном КТ лёгкие оказались поражены уже на 60%, тогда больную госпитализировали.

Спустя время мама сама позвонила и сказала, что её парализовало. Потом она впала в кому, в которой она провела три дня. А на четвёртый день, 10 ноября, нам позвонили из больницы и сказали, что мамы больше нет, — цитирует дочь погибшей женщины по имени Алёна «PRO Город».

Однако вскрытие показало, что лёгкие пациентки были чистыми, а умерла она от сахарного диабета. Увидев заключение о смерти, семья женщины решила обратиться в прокуратуру. Однако в клинике заявили, что важные для следствия документы, в том числе результаты КТ, врачи «потеряли и переписали».

Получается, они загубили мою маму. Я хочу справедливости, — приводит слова Алёны «News NN».

В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что по факту смерти пациентки Борской ЦРБ проводится проверка. По его словам, это обычная практика в подобных ситуациях.

Когда случаются такие эпизоды, мы в любом случае запускаем экспертизу, которая не зависит от работы конкретной медицинской организации, — сказал глава регионального Минздрава изданию «Подъём».

Погибшей Наталье Самойловой было 45 лет. У неё остались двое детей.

Ранее NEWS.ru писал, что число невыявленных случаев заболевания коронавирусом может в десятки раз превышать статистические данные. Это явление наблюдается по всему миру, а не только в России.