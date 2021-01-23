Застрявшего на горе туриста спасают на Сахалине

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Сотрудники МЧС начали операцию по спасению туриста, скатившегося с горы на Сахалине при восхождении и не может самостоятельно продолжить идти.

Инцидент произошёл в районе бухты Тихой (Макаровский район), когда группа туристов совершала пешее восхождение на пик Смелый, сообщает ГУ МЧС по региону.

Трое туристов отправились в поход, не зарегистрировавшись в МЧС.

В район происшествия выдвинулась группа спасателей в сопровождении медиков скорой помощи, сотрудники полиции, а также пожарные.

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