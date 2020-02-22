https://static.news.ru/photo/d4324ef2-558f-11ea-8879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мурманская область/vk.com

Подросток, пытавшийся убить 11-летнего ребёнка в Кандалакше, оказался правонарушителем «с тяжёлым послужным списком». Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.

Этот подросток известен в городе как правонарушитель с тяжелым послужным списком. В Кандалакше его фамилия на слуху у всех, — заявил Коган журналистам РИА Новости.

По его словам, воздействовать на агрессора стандартными мерами нельзя из-за причин «медицинского характера».

Омбудсмен намерен разобраться в этой истории. Он пообщается с родителями пострадавшего ребёнка, а также посетит школу, в которую ходит мальчик.

NEWS.ru сообщал, что 15-летний подросток напал на 11-летнего ребёнка 21 февраля. Он избил его, а когда мальчик потерял сознание, то закопал его в снегу. Подросток думал, что ребёнок умер. Пострадавшего обнаружили взрослые. Сейчас он находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый задержан правоохранителями. Они рассматривают вопрос об его аресте.

NEWS.ru сообщал, что одноклассники избили 10-летнюю школьницу во Владивостоке. Заявление на хулиганов написала бабушка девушки.