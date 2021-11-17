ФСБ задержала экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя

ФСБ задержала экс-главу департамента сельского хозяйства СевастополяФСБ задержала экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова
Бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова задержали за превышение полномочий. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. По версии следствия, действия чиновника причинили материальный ущерб бюджету города в размере свыше миллиона рублей.
Кирпичников был задержан из-за контрактов по торговле. При обыске у него обнаружили драгоценности, коллекцию часов и деньги. Кадры обыска и задержания опубликовал СК.