ФСБ задержала экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя

В Ленинградской области неизвестные угнали автомобиль, который функционировал как мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Фургон находился в собственности Тихвинской городской больницы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

Сообщение об угоне автомобиля полицейские получили 14 ноября. Стоимость фургона «ГАЗон Next», на который была нанесена надпись «Медслужба», составляет 4 млн рублей. В группе «Угоны. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» указано, что до...