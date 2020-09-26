Взрыв прогремел в жилом доме в Тульской области

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Шесть человек погибли, в том числе и ребёнок, ещё восемь получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области, сообщает представитель МЧС РФ 27 сентября 2020 года.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Переславское — Янтарный, пишет ТАСС. Автобус № 120, ехавший до Янтарного, столкнулся с грузовиком. По данным региональной полиции, ДТП случилось рядом с посёлком...