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Взрыв прогремел в жилом доме в Тульской области

13:07, 27 сентября 2020 265
Фото: 71.mchs.gov.ru

Взрыв газа произошёл 27 сентября в пятиэтажном жилом доме в городе Донском в Тульской области.

Хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырёхподъездного жилого дома. Пострадал один человек, хозяин. Он госпитализирован, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.

Ранее четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования, писал NEWS.ru.

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