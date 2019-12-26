Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что самолёт, который утром 27 декабря выкатился за пределы рулёжной дорожки в московском аэропорту Шереметьево, не получил повреждений, а его экипаж и пассажиры не пострадали.
По данным источника в экстренных службах, выкатывание Sukhoi Superjet, готовившегося совершить рейс Москва — Самара, произошло либо по причине обледенения рулёжной дорожки, либо из-за неработающих огней на взлётно-посадочной полосе,
Пассажиры отправлены в Самару резервным бортом в 09:05 мск, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Как писал NEWS.ru ранее, в жилом доме, с которым столкнулся самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой, никого не было, сообщил замглавы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона Ерлан Алибеков.
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