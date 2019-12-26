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В жилом доме, с которым столкнулся самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой, никого не было, сообщил замглавы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона Ерлан Алибеков.

Фюзеляж самолёта столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью, не оказалось. И в настоящее время в самолёте никого нет, — сказал Алибеков. Выполнявший рейс Алма-Ата —...