https://static.news.ru/photo/50f69120-4684-11ea-81e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России обнаружил более двух тысяч медицинских карт с подложными записями. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при вакцинации детей от гриппа. Сотрудников медицинского учреждения подозревают в хищении 500 тысяч рублей.

Дело было возбуждено 1 февраля этого года в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11», — сообщает РБК со ссылкой на источник.

В процессе расследования выяснилось, что некоторых детей оставляли без прививок. Обманутые родители подтвердили эту информацию. Сотрудникам столичной поликлиники грозит до шести лет заключения. Главный врач учреждений не стала комментировать ситуацию.

В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что около четверти россиян сделали прививки от гриппа. Это около 37,1 млн человек.