Врач рассказал, почему пять пациентов умерли на ИВЛ в ростовской больнице

https://static.news.ru/photo/c531df3c-1630-11eb-8509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В госпитале № 20 Ростова-на-Дону в ночь, когда умерли пациенты на ИВЛ, наблюдались перебои в подаче кислорода, заявил анестезиолог-реаниматолог, дежуривший в учреждении.

Так, показания медика были обнародованы в Facebook юристом Екатериной Гордон, которая ведёт собственное расследование инцидента.

По словам врача, «на пересменке другая бригада отметила, что начал снижаться кислород в системе». Наблюдалось около 5-7 кислородных провалов.

В 21:40 ситуация усугубилась, больше 1.5 в системе кислород не поднимался, и стоял постоянный гул. В кислородной на звонки реагировали, — отметил медик.

Он также добавил, что период полного отсутствия кислорода длился около 40 минут. В 21:10 врачи зафиксировали первую клиническую смерть, последняя же была зафиксирована около 22:30.

Ранее NEWS.ru писал, что информация о смерти пациентов, заболевших коронавирусом и находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больнице Ростова-на-Дону, является тревожной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность, что эти данные проверят и разберутся. Песков заметил, что необходимо убедиться, действительно ли информация верна.