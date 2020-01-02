https://static.news.ru/photo/50f32748-2de7-11ea-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Воспитатель накричала на ребёнка и швырнула его под стол в детсаду Арска в Татарстане. Дети танцевали, когда «педагог» грубо вывела мальчика из круга малышей.

Видеозапись происшествия появилась в соцсетях. На кадрах видно, что прежде чем швырнуть ребёнка, воспитатель надавала ему подзатыльников и усадила на стул в качестве наказания. Информация о происшествии опубликована в паблике «Регион 116/Казань».

На данный момент воспитатель уволен, с музыкальным работников досрочно расторгнут договор. Заведующую детсадом на время разбирательства отстранили от дел. Прокуратура ведёт проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родители нашли кровоподтёк у своего сына. Они обнаружили, что воспитательница дошкольной группы московской школы № 1241 нанесла травму малышу и попыталась скрыть этот факт при помощи зелёнки.