https://static.news.ru/photo/dfbd2fc8-c429-11e9-99b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Германии восьмилетний мальчик решил прокатиться по ночному автобану на автомобиле родителей. Об этом сообщила полиция города Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Facebook.

Малыш выехал из дома на машине с автоматической коробкой передач и разогнался на трассе до скорости 140 километров в час. Поняв, что уже не может уверенно удерживать автомобиль на дороге, ребёнок включил аварийку и решил припарковаться. Он также не забыл выставить рядом с автомобилем предупредительный знак, сообщил телеканал n-tv .

Заметив пропажу сына, с полицейскими связалась его мать. Она рассказала правоохранительным органам, что он регулярно посещает картинг, катается на аттракционе с машинками и ездит за рулём родительского автомобиля по частной территории.

Сотрудникам полиции удалось быстро найти малыша. В результате инцидента ни ребёнок, ни машина не пострадали.

Аналогичный случай произошёл год назад в Казахстане. В тот раз восьмилетнему ребёнку удалось угнать три автомобиля с интервалом в три дня. Родителей угонщика привлекли к ответственности.